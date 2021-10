Al via i lavori al castello di Antognolla

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - È stato avviato il processo di trasformazione di "Antognolla resort and residences", il luxury resort umbro, situato a nord di Perugia. Oltre alla ristrutturazione del castello, risalente almeno al 12/o secolo, saranno costruite nella collina che si affaccia sull'antico borgo altre 71 camere. In totale saranno 109, comprese quelle che verranno realizzate all'interno del castello e nell'area a ridosso della spa. A presentare il progetto sono stati i rappresentanti del gruppo Antognolla, facendo visitare ai giornalisti le aree dove sorgeranno i nuovi alloggi e l'interno del castello.

La collina dove verranno costruite le 71 camere è stata già oggetto di sbancamento del terreno e di fatto le opere sono cominciate, la ristrutturazione dell'antico edificio - è stato spiegato - avrà, invece, inizio nella prossima primavera.

All'interno del perimetro delle vecchie mura nascerà anche un ristorante. Appena fuori, il nuovo vigneto che è stato già impiantato e affidato all'enologo orvietano Riccardo Cotarella: "I primi vini di Antognolla - ha spiegato - li potremo degustare tra quattro anni".

"Il progetto complessivo - è stato detto - porterà alla creazione di 300 posti di lavoro, a cui se ne aggiungeranno indirettamente altri 600 fra fornitori e imprenditori locali".

Il tutto si svilupperà attorno all'esistente campo da golf 18 buche che, per il secondo anno consecutivo, è stato dichiarato miglior campo da golf in Italia. A guidare l'operazione di ristrutturazione e ampliamento un fondo di investimento, di cui la Viy Management, con sede a Londra, è la principale azionista.

Società - viene sottolineato - specializzata in costruzioni finalizzate alla ricettività turistica. La cifra approssimativa dell'investimento si aggirerebbe attorno ai 150 milioni di euro.

(ANSA).