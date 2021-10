A Città della Pieve evento su bellezza ed economia

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Il 15 e 16 ottobre appuntamento a Città della Pieve per "Ripartire dalla bellezza": due giornate dedicate ad un momento di confronto tra istituzioni, imprese e associazioni sulla valorizzazione dell'ecosistema della bellezza per la ripartenza dell'economia italiana. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Città della Pieve e Federturismo Confindustria e promossa da Banca Ifis ed Enit - Agenzia nazionale del turismo.

Sabato 16 ottobre si svolgerà un convegno con gli interventi, fra gli altri, dei ministro del Turismo e dello Sviluppo economico. La discussione vedrà al centro il Rapporto "L'economia della bellezza", elaborato dall'Ufficio studi di Banca Ifis, che ha l'obiettivo di quantificare scientificamente il valore economico generato dalla bellezza del Paese, che contribuisce al Pil italiano per oltre il 17%, per un fatturato complessivo annuo di 682 miliardi di euro. Venerdì 15, invece, rappresentanti dell'arte, cultura, turismo, agricoltura, enogastronomia, manifattura, moda e design si incontreranno per elaborare proposte progettuali concrete. Le risultanze verranno raccolte nella "Carta della bellezza". (ANSA).