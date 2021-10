Tesei, Umbria ha retto a impatto economico della pandemia

(ANSA) - TERNI, 08 OTT - Per fronteggiare la crisi economica e sociale causata dalla pandemia "l'Umbria ha posto in campo misure efficaci", testimoniate da "numeri di straordinaria importanza", che permettono di dire che "la regione ha retto": a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo nel corso della conferenza "Il futuro di Ast e lo sviluppo industriale ed occupazionale della conca ternana", organizzato dall'Assemblea legislativa a Terni.

Tra i dati più importanti, la presidente ha ricordato quelli relativi al Pil - "il calo previsto del 12% non c'è stato" ha detto - e all'occupazione, che a consuntivo 2020 si è contratta "solo dell'1,4%, miglior dato tra le Regioni centrali".

L'indice di fiducia delle imprese è inoltre "migliorato" rispetto al 2018, mentre la nati-mortalità ha raggiunto quest'anno i "livelli pre-Covid".

Importanti sono considerati anche i numeri del turismo, a partire da quelli della cascata delle Marmore, con la permanenza dei visitatori che in Umbria ha superato i tre giorni. "L'Umbria - ha sottolineato Tesei - è una regione in transizione. Ci attende una nuova sfida, dobbiamo guardare al futuro e utilizzare tutte le risorse del Pnrr disponibili per invertire ulteriormente la rotta ed essere protagonisti nell'Italia centrale".

Anche in termini di contenimento della pandemia, ha detto infine la presidente, "l'Umbria sta registrando una delle migliori performance d'Italia, un tema che si ricollega a quello economico". (ANSA).