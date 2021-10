Travolto mentre attraversa su strisce, una denuncia

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 07 OTT - Un quarantenne residente in provincia di Grosseto è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Todi perché ritenuto presunto responsabile di omicidio stradale.

I fatti contestati avvennero a Gualdo Cattaneo lo scorso 24 settembre quando i militari intervennero in seguito all'investimento di un pedone. In base alla ricostruzione dell'Arma l'uomo, un ottantenne del posto, mentre attraversava sulle strisce pedonali era stato travolto da un veicolo che sopraggiungeva ad elevata velocità. (ANSA).