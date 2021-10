San Venanzo concede cittadinanza onoraria a Liliana Segre

(ANSA) - SAN VENANZO (TERNI), 07 OTT - Il Comune di San Venanzo ha insignito della cittadinanza onoraria la senatrice Liliana Segre. Lo rende noto il sindaco, Marsilio Marinelli, riferendo che il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente, con voto unanime, sulla proposta in discussione all'ordine del giorno.

"È un riconoscimento che in primo luogo onora tutta la nostra comunità" commenta Marinelli. "Sono particolarmente felice di questa decisione - prosegue il sindaco - e ringrazio tutti i consiglieri comunali di qualsiasi appartenenza politica poiché hanno votato in modo unanime a favore di questo importante riconoscimento". Per Marinelli "la senatrice Segre ha fatto davvero della sua vita testimonianza e ha dedicato parte di essa a trasmettere soprattutto ai giovani il valore assoluto della lotta e del contrasto contro ogni forma di antisemitismo, razzismo ed intolleranza. Per non ripetere mai più - conclude - gli orrori della Shoah". (ANSA).