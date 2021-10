Gimbe, migliora ancora la situazione in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - Migliora ulteriormente la situazione in Umbria legata all'epidemia Covid. Lo evidenzia l'analisi della fondazione indipendente Gimbe relativa alla settimana 29 settembre-5 ottobre.

Lo studio registra infatti un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 89, con una diminuzione del 24,9% delle nuove infezioni rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione - rileva Gimbe - i posti letto in area medica, 7%, e in terapia intensiva, 7%, occupati da pazienti Covid. (ANSA).