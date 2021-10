Terza edizione di "ProSceniUm" Festival ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 06 OTT - Torna, con la sua terza edizione, "ProSceniUm Festival della canzone d'autore - Città di Assisi", il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, che si terrà il prossimo 16 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi (ore 21) e che prevede un "Dopo Festival", in programma il pomeriggio del giorno successivo (domenica 17 ottobre) dalle ore 17 al centro commerciale Collestrada con Antonio Mezzancella alla conduzione.

Il Festival, ideato ed organizzato dall'Associazione "ProSceniUm - Progetto Scenico Umbro", aprirà le porte a tutti gratuitamente.

A condurlo sarà Neri Marcorè, affiancato da Loredana Torresi, anche direttore artistico della kermesse insieme a Roberto Lipari. Tra gli ospiti - riferisce una nota degli organizzatori - Marco Masini, Amara e Michele Zarrillo, insieme ad altri volti noti quali il critico musicale Red Ronnie ed il conduttore televisivo e radiofonico perugino Mauro Casciari.

I 12 finalisti si esibiranno al Teatro Lyrick dal vivo, accompagnati da un'orchestra ritmo sinfonica composta da 36 maestri orchestrali, condotta dal maestro Paolo Ciacci, titolare della cattedra di "Strumentazione e composizione per orchestra di fiati" presso il Conservatorio "Morlacchi" di Perugia.

A giudicarli ci sarà una giuria di esperti.

Oltre ai più tradizionali premi musicali, il Festival prevede l'assegnazione di un premio in denaro ad un ente senza scopo di lucro che abbia diffuso, in qualsiasi modo, il messaggio francescano di amore, pace e fraternità. Per l'edizione 2021 il "Premio Canticum - UniCredit" è stato assegnato all'Istituto Serafico di Assisi. (ANSA).