(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - Tra tradizione e novità. Tra concertisti internazionali e sezione sperimentale, per legare antico e contemporaneo insieme. Senza dimenticare il ciclo di appuntamenti il sabato per i più giovani e Premi importanti come il "Franco Buitoni Award". E spazio soprattutto ai musicisti che stanno iniziando ora la propria carriera e che hanno sofferto più degli altri in questi lunghi mesi ormai senza concerti.

La nuova stagione degli Amici della Musica di Perugia, quella del rilancio, si presenta così con 16 concerti previsti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Tra gli ospiti i Solisti della Mahler Chamber Orchestra diretti da Philipp Von Steinaecker, i vincitori del Premio "Roscini-Padalino-Cucinelli" Margherita Succio, violoncello, e Federico Pulina, pianoforte, e la violinista Antje Weithaas, per lei un ritorno.

Il programma della prima parte della rassegna è stato presentato al Teatro Morlacchi di Perugia dove si terrà proprio l'inaugurazione, sabato 9 ottobre alle 17.30, con la premiazione di Silvia Colasanti, vincitrice del Franco Buitoni Award 2021 (istituito nel 2017), e il concerto della pianista Beatrice Rana con l'Orchestra da Camera di Perugia, diretti da Enrico Bronzi (direttore artistico della stagione per la Fondazione Perugia Musica Classica onlus) nell'esecuzione in prima assoluta del brano "Love Song", per pianoforte, orchestra d'archi e percussioni, composto dalla stessa Colasanti per l'occasione.

Tra le altre location scelte, anche la Basilica di San Pietro, Sala dei Notari, Ex Ospedale Fatebenefratelli, Aula Magna dell'Università per Stranieri.

In calendario fino a dicembre - la seconda parte della Stagione, che proseguirà fino alla primavera del 2022, verrà poi presentata nei prossimi mesi - ci sarà quindi anche l'edizione autunnale del Festival Orizzonti, a novembre, e, nel corso delle settimane, oltre ai concerti principali anche il ciclo pensato per i più giovani, il sabato alle 12, e il tradizionale concerto di Natale. I biglietti sono già in vendita nel sito della Fondazione Perugia Musica Classica onlus www.perugiamusicaclassica.com. (ANSA).