In ospedale Terni ripresa attività di Chirurgia dell'obesità

(ANSA) - TERNI, 06 OTT - Dopo il periodo di restrizioni dovuto alla pandemia, riparte presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni l'attività di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche, svolta nella struttura di Chirurgia digestiva e di urgenza, diretta dal dottor Amilcare Parisi.

All'ospedale è infatti operativo il Centro multidisciplinare per la cura e lo studio dell'obesità (Cmo), in cui i pazienti obesi vengono accolti e valutati a 360 gradi da un'equipe polispecialistica che il chirurgo bariatrico, il dietologo, il nutrizionista, il diabetologo e lo psicologo, come raccomandato dalle linee guida nazionali e internazionali, anche con il coinvolgimento degli anestesisti e dei servizi ambulatoriali per la valutazione pre operatoria.

La struttura di Chirurgia digestiva, nel contesto del Cmo - spiega l'azienda ospedaliera in una nota - ha trattato chirurgicamente negli ultimi anni oltre 2 mila pazienti affetti da obesità, ed ha visto confermarsi anche quest'anno il titolo di centro accreditato della Sicon (Società italiana di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche). Presso lo stesso centro multidisciplinare dell'Ospedale di Terni vengono eseguite anche le visite di follow-up.

Tutti gli interventi di chirurgia bariatrica vengono inoltre eseguiti con tecnica rigorosamente mininvasiva laparoscopica e con il robot chirurgico Da Vinci. (ANSA).