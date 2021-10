Approvata convenzione Regione-Università sulla ceramica

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - E' stata approvata dalla Giunta regionale una convenzione con l'Università degli Studi di Perugia volta a favorire azioni di innovazione di processo, prodotto e marketing nel settore della ceramica, nell'ambito del progetto Interreg Europe Cla. Una convenzione importante - spiega la Regione - che rappresenta la base dell'Avviso pubblico che consentirà alle imprese umbre del settore della ceramica l'accesso a servizi specifici di innovazione.

L'Avviso, di prossima pubblicazione, rappresenta il culmine di un lavoro sperimentale, fondato sul modello della tripla elica e dunque sulla collaborazione e sul lavoro sinergico tra la Regione, l'Università e le imprese. Il modello di azione oggi sperimentato ha lo scopo di offrire agli operatori economici del settore ceramico strumenti flessibili ed efficaci per apportare innovazione nelle proprie imprese.

Le aziende interessate potranno partecipare all'Avviso esprimendo la specifica esigenza di innovazione in una delle tre aree tematiche, di processo, prodotto o marketing. A seguito della valutazione le imprese utilmente collocate in graduatoria potranno beneficiare dei servizi dell'Università degli Studi di Perugia per soddisfare l'esigenza specifica rappresentata, con spese interamente coperte dall'Avviso. (ANSA).