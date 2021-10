Abiti corteo storico Corsa all'Anello in mostra a Miami

(ANSA) - NARNI (TERNI), 06 OTT - La Corsa all'Anello sbarca in Florida: è stata inaugurata nella sede dell'Istituto di moda Marangoni di Miami la mostra degli abiti del corteo storico narnese. Ad organizzarla il consolato italiano, in collaborazione con l'Associazione Corsa all'Anello ed Odli (Organizzazione per la diffusione della lingua italiana).

La mostra, che rimarrà aperta fino al 31 ottobre, è stata realizzata in occasione della settimana della lingua italiana e conta l'esposizione di otto abiti medievali del corteo (due del terziere Mezule, due di Fraporta, due di Santa Maria e due dell'Associazione Corsa all'Anello). Gli studenti dell'Istituto, inoltre, ispirandosi alle fotografie degli abiti esposti, hanno creato dei bozzetti con linea contemporanea, che poi verranno recapitati all'Associazione. Ogni abito ha la sua scheda e la sua descrizione per quanto riguarda storia, tessuti e ricerca iconografica. Nei locali della mostra viene trasmesso anche un video che racconta Narni e la Corsa all'Anello con sottotitoli in lingua inglese e sono presenti le brochure della Corsa all'Anello, insieme alla presentazione dell'evento.

Gli abiti, poi, dal 4 novembre al 12 dicembre verranno trasferiti alla Florida Atlantic University che si trova a Boca Raton, sempre in Florida.

Gli studenti coinvolti in questo circuito sono oltre 13 mila, un numero importante che - sottolineano dall'Associazione - rappresenta "un'occasione preziosa per la visibilità della Corsa all'Anello nel mondo". (ANSA).