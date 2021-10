Solo in casa e in difficoltà, anziano aiutato dalla polizia

(ANSA) - ORVIETO, 05 OTT - Da solo in casa, senza nessuno con cui parlare, ha chiamato il 113 per chiedere un aiuto. "Venite, non mi sento molto bene": è quanto ha detto al telefono un anziano di 88 anni di Orvieto ai poliziotti, subito accorsi con una pattuglia nell'abitazione della prima periferia della città.

L'uomo - spiega la polizia - ha aperto la porta agli agenti, che hanno constatato che era autosufficiente, ma un po' confuso.

L'anziano ha infatti riferito di vivere da solo e di aver bisogno di parlare con qualcuno. Vedovo, con l'unico figlio rimasto lontano per ragioni di lavoro, l'uomo ha detto di sentire molto il peso della solitudine.

Gli agenti hanno telefonato al figlio il quale ha detto che il giorno dopo sarebbe arrivato ad Orvieto per passare qualche giorno con l'anziano genitore, con il quale si sente comunque continuamente. I poliziotti sono rimasti un po' a parlare con l'uomo, che tranquillizzatosi, ha posato con loro per un selfie.

