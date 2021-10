Sindaco Assisi, qui modello a traino civico

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 05 OTT - "Il voto del 3 e 4 ottobre ci consegna un quadro politico completamente rinnovato con una coalizione a forte traino civico avendo le due liste Assisi Domani e Assisi civica riscosso oltre il 27 per cento e due partiti, come il Pd e il Movimento 5 Stelle, che hanno creduto dal primo momento nel modello Assisi": a sottolinearlo è la confermata sindaca di Assisi Stefania Proietti. Che ha ottenuto l'elezione diretta al primo turno avendo superato il 50 per cento dei voti nella consultazione.

A Proietti il il segretario generale del Comune di Assisi Fabrizio Proietti ha comunicato nel pomeriggio di lunedì la proclamazione ufficiale. Guiderà l'amministrazione comunale di Assisi nel prossimo quinquennio.

"E' stata una grande vittoria al primo turno - ha commentato Proietti - che conferma il buon governo del nostro mandato e la forza di una squadra compatta. Ora guardiamo ai prossimi cinque anni con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo di sempre e soltanto nell'interesse della comunità, prestando attenzione ai bisogni dei cittadini e delle cittadine della nostra straordinaria città". (ANSA).