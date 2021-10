Centro storico Castelluccio ricostruito su isolatori sismici

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - "Il centro storico di Castelluccio di Norcia sarà interamente ricostruito su isolatori sismici, che saranno realizzati attraverso due piastre capaci di una risposta che ridurrà da cinque a dieci volte l'effetto di un terremoto": a spiegarlo All'ANSA e nel corso della presentazione avvenuta a Norcia, è stato Marco Mezzi, docente alla facoltà di Ingegneria all'Università degli Studi di Perugia che ha redatto lo studio.

"Le piastre, di oltre 6 mila metri quadrati - ha aggiunto il docente - saranno realizzate in cemento armato, saranno isolate rispetto al terreno fisso mediante dei dispositivi isolatori e a loro volta isoleranno sismicamente l'intera collina. Su queste piastre sorgeranno gli edifici".

"Che risposta avrebbero rispetto a un terremoto di magnitudo 6.5 come quello che si verificò la mattina del 30 ottobre di cinque anni fa? Di certo eviterebbero danni di qualsiasi natura agli edifici, la gente percepirebbe solo una leggera oscillazione come se stessero in barca", ha sottolineato l'ingegnere, precisando: "Questi isolatori sarebbero in grado di reggere anche una scossa di terremoto superiore al 6.5 di magnitudo".

Sui tempi di realizzazione delle due piastre, Mezzi indica "circa un anno, mentre l'intera ricostruzione potrebbe essere completata in tre anni". "Castelluccio sarà un esempio mondiale di ricostruzione", ha detto il responsabile dell'Ufficio ricostruzione sisma dell'Umbria, Stefano Nodessi. "Quello che abbiamo presentato è un modello di ricostruzione mai sperimentato prima su un intero centro abitato", ha sottolineato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, aggiungendo: "È il frutto dell'ordinanza speciale che sta permettendo di velocizzare anche la ricostruzione pubblica".

