Ascani, ottimo risultato per il Pd in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - "Quello uscito dalle urne è un ottimo risultato, che testimonia l'impegno che il Partito democratico ha profuso in Umbria in questi mesi; i cittadini hanno premiato il nostro sforzo di costruire ed essere il baricentro di coalizioni di centrosinistra che tornano finalmente a primeggiare": la sottosegretaria al Mise e vicepresidente del Pd, Anna Ascani, commenta così i risultati elettorali in Umbria.

"Il Partito Democratico si afferma nei piccoli comuni (Bevagna, Avigliano, Parrano) - sottolinea Ascani in una nota - come nelle grandi città, in cui o vinciamo al primo turno, o siamo la prima forza politica delle coalizioni che andranno al ballottaggio. Complimenti a Stefania Proietti che si conferma sindaca di Assisi con una storica vittoria. Siamo già al lavoro a Città di Castello e Spoleto dove, tra 15 giorni, si tornerà al voto. Il risultato in questo primo turno di Luca Secondi e Andrea Sisti dimostra che il lavoro fatto fin qui ha trovato riconoscimento. Ora - conclude la sottosegretaria - concentrati sui ballottaggi per vincere". (ANSA).