Tornano a scendere ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 OTT - Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 50, due in meno di domenica, ma i posti occupati in terapia intensiva sono sei, uno in più.

Lo riporta il sito dedicato della Regione.

Nell'ultimo giorno, senza nuovi morti, sono stati registrati dieci nuovi positivi e 25 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 770, 15 in meno.

Sono stati analizzati 503 tamponi e 1.174 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,59 per cento (era 0,96 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).