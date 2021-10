Quasi 10 mila prenotati in Umbria per terza dose vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Sono 9.920 in Umbria i cittadini prenotati per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. Di questi, 6.480 sono ultraottantenni. A rendere noto il dato è la Regione Umbria raccomandando a chi ha fissato la somministrazione di rispettare l'orario scritto nel messaggio sms ricevuto con le indicazioni.

Sempre per la Regione coloro che invece si presentano senza appuntamento ai punti vaccinali dovrebbero evitare di concentrare la presenza nelle prime ora della mattina, ma usufruire di tutto l'orario di apertura. Questo per evitare code che potrebbero creare disagi agli utenti e agli operatori.

