Furti, a Terni +40% autori identificati da carabinieri

(ANSA) - TERNI, 02 OTT - Cresce del 40% in un anno, tra i primi otto mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2021, il numero degli autori di reati contro il patrimonio identificati dai carabinieri del comando provinciale di Terni. Un aumento - si legge in una nota dell'Arma - registrato a fronte di una poco significativa diminuzione di tali reati nel loro complesso, pari a circa il 2%.

Più nello specifico i furti in abitazione sono calati del 5% circa, così come quelli sulle auto in sosta, in controtendenza invece i furti dei mezzi utilizzati per gli spostamenti, aumentati di circa un 10%. Tra coloro che sono stati identificati anche il presunto autore del furto della bicicletta elettrica del sindaco di Terni, Leonardo Latini, avvenuto il 14 settembre scorso all'interno del cortile del Comune. Si tratta di un ventisettenne ternano, già noto alle forze dell'ordine per plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, denunciato per furto. Rintracciato anche il mezzo, nel frattempo passato ad un trentaseienne di origini campane ma da tempo residente in città, denunciato per ricettazione. "Il ringraziamento al comando provinciale di Terni dei carabinieri va ben oltre il piccolo episodio che mi ha riguardato" ha commentato il sindaco Latini. "Sono infatti consapevole, e i dati lo certificano - ha continuato -, che i militari stanno svolgendo sul nostro territorio un'attività di controllo crescente e le indagini che vengono svolte si dimostrano sempre più efficaci". (ANSA).