Ancora un morto per Covid in Umbria, 1.450 da inizio pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Ancora un morto per il Covid in Umbria, 1.450 dall'inizio della pandemia, secondo i dati della Regione aggiornati al 2 ottobre.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 35 nuovi positivi e 51 guariti, con gli attualmente positivi ora 819, 17 in meno.

Sono stati analizzati 1.768 tamponi e 5.350 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,49 per cento (0,39 venerdì).

Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale 50, dato invariato, quattro dei quali, uno in più, in terapia intensiva. (ANSA).