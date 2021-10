Va a palazzo di giustizia ma in zaino barattolo con hascisc

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Doveva entrare nel palazzo della Corte d'appello di Perugia ma durante i normali controlli di sicurezza all'ingresso nello zaino gli è stato trovato un barattolo di vetro risultato contenente 47,55 grammi di hascisc e quindi la polizia ha arrestato il giovane (tornato in libertà dopo la convalida).

La squadra volante è intervenuta dopo che il personale di vigilanza al palazzo di giustizia aveva individuato il contenitore. L'hascisc - riferisce la Questura - è risultato con principio attivo altamente superiore ai limiti consentiti dalla legge e ritenuto utile per confezionare 425 dosi. Di qui l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

