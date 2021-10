Tutto pronto ad Assisi per Economy fo Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 OTT - Tutto pronto per The economy fo Francesco, appuntamento internazionale che vede coinvolti i giovani di tutto il mondo per una nuova economia "a misura d'uomo, per l'uomo".

Il 2 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, ci sarà uno degli oltre 40 Hub sparsi nel mondo composto da oltre 200 ragazze e ragazzi che si confronteranno su progetti, proposte e processi portati avanti durante l'anno. In attesa dell'incontro ufficiale delle 13.30, in collegamento dal Monte Frumentario di Assisi, e del videomessaggio di Papa Francesco.

È il secondo appuntamento per imprenditori, economisti e changemakers - è detto in un comunicato della sala stampa del Sacro Convento - "ideato per condividere percorsi nuovi in attesa di incontrare il Santo Padre ad Assisi nell'autunno del 2022". Ad oggi sono oltre 40 le città (tra cui Shangai, Bogotà, Nairobi, Washington) in tutto il mondo che ospiteranno contemporaneamente l'evento EoF. Iniziative che culmineranno nell'incontro online globale dalla città di san Francesco sul canale YouTube di Economy of Francesco.

Confermata la presenza, tra gli altri, di personalità di fama internazionale con cui i giovani hanno costruito dialoghi fruttuosi in questi mesi: Vandana Shiva, Jennifer Nedelsky, Partha Dasgupta, Sabina Alkine, Helen Alford e Jeffrey Sachs che sarà presente ad Assisi. Previsto anche il contributo dello scienziato, Stefano Mancuso, direttore del laboratorio di Neurobiologia vegetale di Firenze e secondo il New Yorker uno dei World changers del pianeta. (ANSA).