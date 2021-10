Terminati rilievi in supermercato dove portato bimbo morto

(ANSA) - CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 01 OTT - E' terminato il sopralluogo dei carabinieri e del medico legale nel supermercato di Pò Bandino, a Città della Pieve, dove nel pomeriggio una donna ha portato il figlio, morto e con alcune ferite da arma da taglio sul corpo.

Il corpo è stato portato via con un furgone bianco. Davanti al supermercato è rimasta comunque una pattuglia dell'Arma insieme a personale della vigilanza.

I carabinieri sono anche davanti al casolare diroccato e disabitato dove sono stati compiuti alcuni rilievi. Si trova non lontano dal supermercato e qui gli investigatori avrebbero trovato elementi che potrebbero essere utili alle indagini.

E' probabile che in queste ore gli inquirenti abbiano sentito la donna ma su questo non ci sono conferme. (ANSA).