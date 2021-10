Quattro denunce per falsi incidenti stradali

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 01 OTT - Stipulavano assicurazioni con documenti risultati contraffatti per inscenare falsi incidenti stradali ed ottenere poi il risarcimento dalla compagnia: è quanto la polizia Stradale di Orvieto contesta a quattro persone, tre uomini e una donna, denunciate con le accuse di tentata truffa aggravata in concorso, falsità materiale e sostituzione di persona.

Le complesse indagini - viene riferito dalla stradale - sono partite da alcune denunce presentate alcuni mesi fa da un agente assicurativo locale. L'uomo ha spiegato agli agenti della di avere ricevuto, via mail, una richiesta di risarcimento danni per un incidente stradale accaduto nei dintorni del napoletano e che, nelle fasi di apertura del sinistro, si era accorto della presenza di alcune incongruenze tra la documentazione presentata per la stipula del contratto assicurativo e le informazioni presenti nella denuncia del sinistro. Dopo alcuni mesi di attività investigativa, i poliziotti hanno scoperto la presunta organizzazione composta dai quattro denunciati che, attraverso la produzione di documenti contraffatti - attestanti tra l'altro la residenza ad Orvieto - stipulavano assicurazioni su veicoli con un doppio intento illegale. Il primo - sempre secondo quanto emerso dagli accertamenti - era di pagare un premio molto inferiore a quello che sarebbe dovuto essere corrisposto per la residenza in Campania (circa 1300 euro in più), il secondo quello di richiedere risarcimenti danni per falsi incidenti stradali. (ANSA).