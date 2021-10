In Umbria nuova vittima per Covid, continua calo positivi

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Registra una nuova vittima per il Covid, 1.449 dall'inizio della pandemia, l'aggiornamento quotidiano dei dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati segnalati 25 nuovi casi e 62 guariti, con gli attualmente positivi ora 836, 38 in meno di giovedì.

Sono emersi dall'analisi di 2.093 tamponi e 4.207 test antigenici, con un tasso di positività pari al allo 0,39 per cento (0.97 per cento nel giorno precedente).

Tornano invece a salire i ricoverati in ospedale, 50, cinque più di giovedì, mentre rimangono fermi a tre i posti occupati nelle terapie intensive. (ANSA).