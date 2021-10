Coltello trovato in casolare vicino supermercato bimbo morto

(ANSA) - CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 01 OTT - Un coltello è stato trovato nel casolare abbandonato che si trova nei pressi del supermercato dove è stato portato il bambino di due anni sul quale sono state trovate ferite da arma da taglio. Sono in corso accertamenti per stabilire se e come sia legato alla vicenda.

