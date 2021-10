Squarta, per Umbria e Marche grandi questioni in comune

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 SET - "Umbria e Marche sono due regioni con grandi questioni in comune come le infrastrutture": a dirlo è stato il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, a margine dell'incontro ad Assisi di FdI, che ha avuto per tema il "buon governo" delle due regioni.

Con la città serafica crocevia.

"Il completamento della E78 Fano-Grosseto, l'ultimazione della Guisa e della Quadrilatero, il raddoppio della sorte-Falconara e il potenziamento degli aeroporti di Perugia e Ancona - ha sottolineato Squarta -, sono temi essenziali per far uscire le due regioni dall'isolamento e dettare il rilancio di questi territori". (ANSA).