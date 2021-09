Danneggia casa madre che gli rifiuta soldi, arrestato

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 30 SET - Ha chiesto alla madre alcune centinaia di euro e al suo rifiuto di darglieli ha cominciato a danneggiare la casa: per questo un trentenne è stato arrestato dal personale del commissariato di Foligno subito intervenuto. Il giovane è risultato già noto alla polizia per reati contro il patrimonio e contro nonché come tossicodipendente.

Secondo la ricostruzione degli investigatori la donna, che nelle ultime settimane aveva più volte assecondato richieste del figlio, questa volta si è rifiutata e questo ha scatenato una reazione definita sfrenata ed incontrollabile. Il trentenne dopo aver minacciato di distruggere i mobili della casa se non fosse stato accontentato, ha iniziato a colpire e danneggiare qualsiasi cosa. L'immediato intervento della volante, dopo l'allarme dei vicini per il trambusto avvertito, ha permesso di di bloccarlo (uno degli agenti ha tuttavia riportato delle contusioni ed escoriazioni).

Il giovane è stato così arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche per tentata estorsione ai danni della madre. Provvedimento convalidato con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. (ANSA).