Da Provincia Terni sportello ascolto psicologico dipendenti

(ANSA) - TERNI, 30 SET - Contenere il disagio e promuovere il benessere sia sul lavoro che a livello personale: è con questo obiettivo che la Provincia di Terni ha attivato lo Sportello di ascolto psicologico, un servizio a disposizione di tutti i lavoratori dell'ente. Questi potranno usufruirne sia con colloqui in presenza che in videoconferenza con la dottoressa Laura Feliziani, psicologa clinica, formatrice e mediatrice famigliare.

Il 7 ottobre alle 16 in sala Secci del Consiglio provinciale l'iniziativa verrà presentata a tutti i dipendenti.

In una nota la Provincia spiega che lo Sportello di ascolto psicologico è stato pensato "anche nell'ottica delle più importanti linee di orientamento a livello mondiale volte a raffreddare e, ove possibile, ad eliminare la maggior parte dei conflitti e dei disagi sui luoghi di lavoro, aiutando le persone a trovare modalità di rapporto e interpretazione dei problemi che siano positive e virtuose".

L'iniziativa nasce anche all'interno del contesto di difficoltà generato dall'emergenza Covid che - sottolinea l'ente - ha influito su contesti lavorativi oltre che medico-sanitari e ospedalieri e vuole aiutare i lavoratori ad avere un rapporto nuovo e costruttivo anche con il ritorno al lavoro dopo i periodi di lockdown e smart working. (ANSA).