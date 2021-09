Cura giovani generazioni obiettivo "Francesco e coronavirus"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 SET - Si pone come obiettivo di avviare un "percorso di cura delle giovani generazioni al tempo della pandemia" "Francesco e il coronavirus", uno dei progetti del programma nazionale di educazione civica "Sui passi di Francesco", promosso tra gli altri dai francescani del Sacro Convento di Assisi, dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, dalla Rete nazionale delle scuole di pace e dall'Ufficio scolastico regionale. È stato presentato alla sala stampa del Sacro Convento di Assisi.

Partendo dalle analogie tra la prigionia di Francesco, la sua malattia e il suo cambiamento e ciò che abbiamo vissuto in questi mesi con il virus - è stato spiegato - "questo progetto vuole essere uno strumento per coinvolgere gli alunni e studenti in un percorso di riflessione sull'esperienza personale e collettiva della pandemia che ancora stiamo vivendo, cercando di interpretarla, di affrontare il tempo di crisi e di trovare il modo per superarla".

Il progetto prenderà avvio dal 4 ottobre, giorno in cui si celebra il Poverello di Assisi. (ANSA).