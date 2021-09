Aperti termini per partecipare al premio Raccontami l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Sono ufficialmente aperti i termini per partecipare alla 12/a edizione del premio giornalistico internazionale "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria". Indetto dalla Camera di commercio dell'Umbria, è riservato ad articoli e video che abbiano "raccontato" le eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell'enogastronomia e del sistema economico regionale "di qualità", contribuendo a farle conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo.

Il bando dell'edizione 2022 e tutte le informazioni utili per partecipare sono pubblicati sul mini sito dedicato al premio. I termini per partecipare alla 12/a edizione - è detto in una nota della Camera di commercio - scadono il 4 febbraio 2022. Il premio è articolato in varie sezioni: turismo, ambiente e cultura (2.500 euro), Umbria del gusto (2.500 euro), video (2.500 euro).

Istituito anche un Premio della giuria (2.500 euro) che la Commissione di valutazione potrà conferire, "a suo insindacabile giudizio", a una candidatura risultata particolarmente meritevole fra quelle in concorso.

Riconfermato il Premio scuole di giornalismo (mille euro), riservato esclusivamente a servizi video realizzati dagli allievi delle scuole di giornalismo italiane riconosciute dall'Ordine nazionale dei giornalisti.

Tutti i vincitori, selezionati dalla Giuria, saranno ospiti della Camera di commercio dell'Umbria per poter partecipare alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Perugia nello straordinario contesto del Festival internazionale del giornalismo (6 - 10 aprile 2022). (ANSA).