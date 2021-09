Anche effetti pandemia a centro Incontro compostellano

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - La celebrazione del 32/o Incontro compostellano in Italia, che tradizionalmente si svolge a Perugia l'ultimo fine settimana di Maggio, quest'anno a causa delle restrizioni per l'emergenza Covid è stato spostata al 1, 2 e 3 ottobre.

Come negli anni precedenti - spiegano gli organizzatori - si farà il punto della situazione sui cammini e sui pellegrinaggi in Italia e in Europa, con attenzione speciale a quanto accaduto durante la pandemia e con una specifica proiezione verso il futuro. Il titolo di 'Cammini e pellegrini oltre il Duemila', ne sottolinea impostazione.

All'incontro parteciperanno numerosi relatori. Per l'occasione verranno presentati i restauri di opere a tematica compostellana alle quali ha contribuito il Centro italiano di studi compostellani. Presiederà l'incontro Paolo Caucci von Saucken presidente del Centro italiano di studi compostellani. "Ancora in fase di emergenza Covid - ha detto - stiamo assistendo ad una fortissima ripresa dei pellegrinaggi compostellani e dei pellegrinaggi in genere. Negli ultimi quattro mesi, nonostante le restrizioni, sono arrivati a Santiago oltre 100.000 pellegrini, preludendo alla straordinaria stagione che si annuncia per il 2022, quando si prevede che in 500.000 percorreranno a piedi le antiche strade per Santiago. Il Convegno si pone il proposito di comprendere a fondo il fenomeno e di fornire basi solide su cui orientare, sia la ricerca che gli interventi pratici sul territorio, anche per quanto riguarda l'Italia. Sarà anche occasione per ricordare e festeggiare i 40 anni di vita della Confraternita di San Jacopo di Compostella, rifondata a Perugia nel 1981, sulla base dell'antica confraternita di pellegrini compostellani presente nel XIV secolo". (ANSA).