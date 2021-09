Scende numero alunni positivi Covid in scuole Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - Scende il numero degli alunni positivi al Covid nelle scuole dell'Umbria, 40 al 28 settembre contro i 44 del precedente rilevamento della Regione che ha fatto il punto della situazione. Si registrano invece i primi due casi tra il personale scolastico (uno in una primaria e l'altro in una secondaria).

I cluster sono ora nove contro i tre del 24 settembre, 722 i contatti positivi (erano 1.009) e 32 le classi (erano 41) in isolamento. (ANSA).