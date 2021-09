Palazzo Graziani apre le porte per visite guidate

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - Palazzo Graziani torna a riaprire le porte al pubblico con visite guidate dal vivo. La storica sede della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia è uno degli edifici che accoglierà i visitatori in occasione della 20/a edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall'Abi, in collaborazione con l'Acri, che ogni anno, per un'intera giornata, sabato 2 ottobre, mette in mostra opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi delle banche e delle fondazioni.

A Perugia, Palazzo Graziani sono previste quattro visite guidate gratuite alle 10, alle 12, alle 15 e alle 17, durante le quali gli ospiti saranno accompagnati in un viaggio artistico-culturale alla scoperta delle varie sale del Palazzo, in particolare del "Salone del Brugnoli" dove il pittore perugino Annibale Brugnoli realizzò quattro grandi quadri ad olio sulle pareti e altrettanti dipinti murali sulla volta che celebrano fatti salienti della storia perugina.

"Invito a Palazzo - afferma la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo - è una straordinaria occasione per scoprire un immenso patrimonio fatto di luoghi e collezioni d'arte spesso poco conosciuti perché custoditi in sedi non abitualmente aperte al pubblico e che testimoniano la particolare vocazione delle Fondazioni e delle Banche nella tutela e nella valorizzazione della cultura, dei singoli territori e dell'intero Paese. Anche quest'anno abbiamo confermato la nostra adesione all'iniziativa e lo abbiamo fatto nella convinzione di invitare nuovamente i visitatori in presenza a Palazzo Graziani, dopo l'edizione virtuale 2020 alla quale ci ha costretti l'emergenza sanitaria. L'esperienza di questa visita ci sembra un modo per offrire alla comunità l'opportunità di conoscere parte della storia e della bellezza del nostro territorio e, nel contempo, per lanciare un messaggio positivo di ritorno alla normalità".

Per partecipare alle visite è necessario essere muniti di Green pass. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti allo 075/5725981. (ANSA).