In Umbria calo attuali positivi ma più ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - Ancora un calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 906, nove in meno di martedì, mentre si registrano cinque ricoverati in più, 46, due dei quali in terapia intensiva, dato stabile. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 52 nuovi positivi e 61 guariti, con nessun nuovo morto.

I tamponi analizzati sono stati 2.259 e 4.528 i test antigenici, con un tasso di positività dello 0,76 per cento (0,33 nelle 24 ore precedenti). (ANSA).