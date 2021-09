Docente no Green pass sospeso, senza stipendio ma non mollo

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 SET - "La mia è una battaglia civile e non giudiziaria. Ho messo in conto di perdere qualche mese di stipendio e sono pronto ad andare avanti": è convinto delle sue ragioni e non intende fare passi indietro Gianfranco Pigozzi, il docente di arte alla scuola secondaria Signorelli di Orvieto sospeso da lavoro e stipendio, da martedì, in quanto, senza Green pass perché non vaccinato, ha deciso di interrompere anche i tamponi necessari per ottenere il certificato.

Parlando con l'ANSA all'indomani della notifica del provvedimento, il professore spiega che per ora non ricorrerà legalmente contro di esso. "La via giudiziaria - dice - non è nelle mie corde, anche se in queste ore in tanti mi stanno scrivendo dicendomi che ci sono vari studi legali in Italia pronti a fornire assistenza gratuita per casi come il mio. Vedrò cosa fare, contatterò altri docenti nelle mie condizioni. Ma per ora mi tengo la sospensione".

Pigozzi - 49 anni, due figlie - confida nel fatto che nelle prossime settimane la normativa sull'obbligo di Green pass "possa ammorbidirsi". "Penso - commenta - che qualcosa possa cambiare, che ci possa essere una risposta a livello sociale dopo il 15 ottobre. Nel frattempo mi autososterrò".

A confortarlo, in questi ultimi giorni, anche la "solidarietà" che racconta di aver ricevuto da parte di "centinaia" di concittadini, tra i quali i genitori di alcuni alunni. "Qualcosa si sta muovendo - prosegue -, so che ci sono gruppi Whatsapp in cui si ipotizzano azioni e iniziative in mio sostegno. Come ad esempio un incontro aperto alla città per avviare un dibattito, anche a livello scientifico, sul tema di vaccini e Green pass".

L'istituto Signorelli ha intanto avviato le procedure di sostituzione del docente per dare continuità didattica alle sette classi in cui insegna. (ANSA).