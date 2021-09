Corse e EnoGastroCamminata con Sagrantino Running

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 29 SET - Tra corse agonistiche e non competitive, oltre ad una "EnoGastroCamminata", passando per borghi, filari, cantine e paesaggi del Sagrantino, torna nel 2021 (30 e 31 ottobre) la Sagrantino Running tra Bevagna e Montefalco. Un evento che mette insieme ancora enologia e running, territorio e sport.

"L'Umbria più bella si promuove così grazie al Sagrantino e allo sport all'aria aperta" annunciano gli organizzatori della Athena Asd. La due giorni di corse e camminate nei territori del Sagrantino, spiegano ancora, "è più di una gara, ma occasione per vivere un territorio, una comunità".

Nei due percorsi delle gare agonistiche (di 26 e 12 chilometri) grazie a nuovi tracciati si potranno attraversare le campagne, i vigneti e le cantine che fanno da cornice al mondo del Sagrantino. Due enotrail con un limite di 700 atleti.

Ma la Sagrantino Running non è solo competizione. Tantissimo altro attende il pubblico di sportivi e di appassionati che si stanno già iscrivendo da tutta Italia. Oltre alle gare competitive in programma, c'è la "Non Competitiva" pensata per chi vuole correre o camminare in completo relax, ma anche la Nordic Walking (con circa 200 metri di dislivello).

Con l'EnoGastroCamminata targata Sagrantino Running, invece, natura e gusto si fondono per regalare "un'esperienza extra sensoriale unica", sottolineano gli organizzatori. Una ulteriore offerta con una passeggiata non competitiva e percorso enogastronomico tra vigne e cantine.

A completare le iniziative della due giorni anche l'appuntamento con la Sagrantino running kids, per coinvolgere anche i più piccoli in questa festa dello sport e dello stare insieme in mezzo alla natura.

L'evento è patrocinato dai Comuni di Bevagna e Montefalco, con la collaborazione del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Le iscrizioni per le competitive sono aperte fino al 26 ottobre e sono a numero chiuso, per l'EnoGastroCamminata c'è l'opportunità di iscriversi fino al raggiungimento dei 300 posti. Tutte le informazioni sono sul sito www.sagrantinorunning.it. (ANSA).