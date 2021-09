Tesei, nuovo ospedale Narni-Amelia è punto fermo per Regione

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 28 SET - Il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia è "importantissimo per il territorio, per l'ambito della provincia di Terni e per l'intera rete ospedaliera regionale", per questo la Regione lo ha inserito nel Pnrr, "anche se ci sono altre vie di finanziamento che si stanno perseguendo": a dirlo è stata oggi la presidente umbra, Donatella Tesei, nel corso della presentazione dell'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni e Amelia, previsto nell'area di Cammartana.

La governatrice ha parlato del nuovo ospedale come di un "punto fermo" e sottolineato "l'attenzione e l'impegno della stessa Regione" nei suoi confronti. Un plauso, sempre da parte della presidente, è andato alla "modifica del progetto esecutivo originario" apportata nei mesi scorsi attraverso l'introduzione di un pronto soccorso, di una terapia intensiva e dell'acquisto di tecnologie. Novità che si aggiungono alla parte riabilitativa e medico-chirurgica già inizialmente prevista.

Il costo dell'opera è di circa 84 milioni di euro (di cui 18 milioni ministeriali) e in merito ai finanziamenti, la presidente ha spiegato che "le fonti possono essere più di una, l'importante è che l'ospedale si faccia il prima possibile".

Per l'assessore alla Sanità Luca Coletto, anche lui presente alla presentazione, l'ospedale "va ad impreziosire l'alta specialità e ad accogliere la piccola chirurgia, il day surgery, le prestazioni di servizi, sostituendo inoltre due ospedali obsoleti".

"Sarà più perfomante e attuale rispetto alle esigenze emerse con il Covid e sarà integrato, moderno ed efficiente, come richiesto anche dalle cittadinanze del territorio" ha detto il direttore generale dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino.

La nuova struttura si svilupperà su una superficie di 28 mila metri quadri, suddivisa in cinque livelli, più un parcheggio di multipiano di altri 3 mila metri quadri. In tutto sono previsti 140 posti letto, più quelli tecnici. (ANSA).