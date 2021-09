Scendono ancora i ricoverati Covid negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - Scendono ancora i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 41 a martedì, erano 43 lunedì, mentre restano due i pazienti nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 29 nuovi positivi e 73 guariti.

Nessun nuovo morto è stato segnalato. Gli attualmente positivi sono ora 915, 44 in meno.

Sono stati analizzati 2.594 tamponi e 5.938 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,33 per cento (0,96 per cento il giorno precedente). (ANSA).