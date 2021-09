Paparelli, da Tesei goffo tentativo campagna elettorale

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - "Le sue comunicazioni mi sembrano qualcosa di grottesco e un anche fuori luogo, un goffo tentativo di fare campagna elettorale a cinque giorni dalle amministrative, magari per conquistarsi qualche titolo roboante sui media. Ma sono solo parole, parole e parole, noi attendiamo ancora i fatti": il portavoce dell'opposizione in Assemblea legislativa, Fabio Paparelli, ha replicato così alla relazione in aula della presidente della Giunta regionale Donatella Tesei.

"Lei ha ringraziato la maggioranza per la coesione e la solidarietà come se l'umbro non sapesse che c'è una lacerante crisi al vostro interno e che degli stracci sono volati su alcuni temi" ha aggiunto.

"Noi ci saremmo aspettati - ha sottolineato Paparelli - di sentirla riferire su come intende affrontate la crisi della maggioranza e come intende dare risposte agli obiettivi e alle richieste dei cittadini umbri. L'obiettivo invece qua è un altro, non occuparsi di queste cose ma usare questi spazi per fare una prova di forza con l'alleato. Ma chi ci rimette anche oggi è il cittadino".

"A cinque giorni dal voto - ha ribadito Paparelli - il suo intervento è solo un tentativo per dire che tutto va bene, mentre oggi siamo qui senza aver affrontato il suo tema, quello della crisi interna alla sua maggioranza, anche perché nella seduta precedente ci aveva detto che avrebbe riferito". (ANSA).