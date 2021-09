A Terni al via 47/a stagione della Filarmonica umbra

(ANSA) - TERNI, 28 SET - Riparte a Terni la stagione concertistica dell'Associazione Filarmonica Umbra: "Rebirth" è il titolo della 47/a edizione della rassegna, che, dal 15 ottobre al 6 dicembre, si snoderà in sette appuntamenti al teatro Secci.

A presentare il programma, oggi, i direttori artistici Angelo e Francesco Pepicelli, insieme a Marco Gatti, direttore dell'Istituto musicale "Briccialdi", e a Maurizio Cecconelli, assessore alla Cultura del Comune di Terni.

"Sarà una stagione di rinascita - ha detto Pepicelli -, in cui nulla sarà come prima e la musica dal vivo suonerà ancora più forte, farà vivere mille emozioni straordinarie e ci trasformerà profondamente. È una stagione dedicata a tutte le età, dai 3 ai 103 anni".

Il cartellone verrà inaugurato venerdì 15 ottobre con Fabrizio Meloni (direttore e clarinetto solista) e l'Orchestra sinfonica abruzzese, che proporrà un programma con musiche di Mozart e Britten. Mercoledì 20 ottobre andrà in scena "La Pianessa", omaggio ad Alberto Savinio.

Progetto particolare, dal titolo "Intelletto d'amore (e altre bugie)", con la partecipazione virtuale (voce fuori campo) di Andrea Camilleri, è quello previsto domenica 31 ottobre: realizzato in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, lo spettacolo è un progetto del violoncellista Michele Marco Rossi, che trasporta sulle scene la sua conversazione con lo scrittore, avvenuta un mese prima della sua scomparsa. Sabato 13 novembre, invece, il family concert "Cenerentola Rossini all'Opera", uno spettacolo di teatro per ragazzi. Domenica 21 novembre, l'Alma Saxophone Quartet proporrà poi un affascinante viaggio in America sulle musiche di Bernstein, Gershwin, Corea e Zappa. Penultimo concerto in cartellone sarà giovedì 25 novembre quello di Mario Brunello.

Lunedì 6 dicembre il gran finale di stagione è affidato all'Orchestra Sinfonica Abruzzese che, diretta da Roberto Molinelli, offrirà al pubblico un omaggio a Django Reinhardt con Biréli Lagrène e Giuseppe Continenza alle chitarre. (ANSA).