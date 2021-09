Zingaretti, in Germania ha vinto chi dà soluzioni

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - "In Germania ha vinto non chi cavalca le proteste e il malessere, ma chi dà delle risposte e delle soluzioni. E dovrà essere così anche per le comunali": è quanto ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Spoleto per sostenere la campagna elettorale del candidato a sindaco Andrea Sisti.

Nessun giudizio comunque sui cinque anni di Virginia Raggi sindaco a Roma. "Sono il presidente della Regione" ha risposto ai giornalisti il governatore. Parlando del voto nella Capitale, Zingaretti ha tuttavia sottolineato come a Roma ci sia "una bella partita". "Con l'alternativa - ha aggiunto - tra un candidato della destra, nel quale nemmeno la destra crede e Roberto Gualtieri, un uomo di governo che all'inizio della pandemia ha salvato l'Italia e ora può rimettere in piedi Roma".

(ANSA).