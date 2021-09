Sagoma Zaki collocata in atrio municipio Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - La sagoma raffigurante il giovane Patrick George Zaki, disegnata e realizzata per la sezione italiana di Amnesty international dall'artista ed attivista Gianluca Costantini, è arriva anche a Perugia. Il gruppo Perugia l'ha consegnata al sindaco Andrea Romizi ed è stata posizionata nell'atrio di Palazzo dei Priori, sede del Comune.

Già nei mesi scorsi era stata avviata una collaborazione tra gli attivisti e le attiviste del gruppo Amnesty di Perugia e l'amministrazione comunale - si legge in una sua nota - su alcune iniziative di sensibilizzazione per il giovane Patrick Zaki, come ad esempio l'illuminazione di giallo della fontana Maggiore in Piazza IV Novembre per chiedere la liberazione dello studente ad un anno dal suo arresto.

Sulla sagoma figura la scritta "Freedom for Patrick Zaki".

