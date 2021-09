Martedì si riunisce l'Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni martedì 28 settembre con inizio dei lavori alle 9,30. E' tra l'altro in programma una relazione della presidente della Giunta regionale Donatella Tesei.

La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube (https://www.youtube.com/c/RegioneUmbriaAssemblealegislativa(lin k is external)) e sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa (Alumbria.it). (ANSA).