A laureato Perugia uno dei Premi Leonardo

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - C'è anche Andrea Migliosi, laureato in Ingegneria edile architettura al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Università degli Studi di Perugia tra coloro che hanno ricevuto i premi Leonardo alle imprese che nell'ultimo anno hanno fortemente concorso alla promozione del made in Italy nel mondo e quelli laurea alle tesi che si sono distinte nel trattare temi rilevanti per il successo del prodotto italiano, l'innovazione e la sostenibilità.

Riconoscimenti consegnati a Roma alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro Renato Brunetta.

Migliosi ha discusso una tesi dal titolo "La fabbrica della Perugina a Fontivegge: ricerca e sperimentazioni rappresentative per la ricostruzione di un luogo identitario della storia". Con la supervisione dei professori Fabio Bianconi e Marco Filippucci, il neolaureato ha poi intrapreso un percorso di sperimentazione per rappresentare in "realtà immersiva quell'esempio così eccellente di architettura industriale che era la fabbrica della Perugina situata nel quartiere di Fontivegge, ricostruendone la storia, le trasformazioni e la nevralgica importanza nello sviluppo urbano della città".

Premiato da Nicola Fabbri, amministratore delegato dell'omonima azienda, Migliosi ha avuto modo di confrontarsi con importanti personalità del mondo imprenditoriale italiano.

(ANSA).