Indagini polizia su aggressione a giovane in centro Terni

(ANSA) - TERNI, 26 SET - Sono in corso indagini della squadra mobile della questura di Terni su un'aggressione avvenuta nella tarda serata di sabato nel centro città ai danni di un ventinovenne del posto, picchiato da due uomini che si sono poi dati alla fuga. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30 in piazza della Repubblica, in quel momento gremita di gente.

Il giovane - in base a quanto si apprende - è stato visto provenire, correndo, da una via vicina, inseguito dai due, e poi rifugiarsi in un bar della piazza. Lì, una volta che gli inseguitori sono fuggiti, è stato soccorso sanguinante. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria. Gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale e una prognosi di una trentina di giorni. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli investigatori per ricostruire le motivazioni alla base della discussione.

Le indagini si avvalgono anche delle testimonianze delle persone presenti e delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il primo intervento sul posto è stato svolto dalle pattuglie mobili della polizia impegnate nei controlli sulla movida. (ANSA).