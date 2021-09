Salvini, la priorità è tagliare le tasse alle imprese

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - "La priorità è tagliare le tasse alle imprese che sono le uniche che creano lavoro e confermare il reddito di cittadinanza solo a chi non può lavorare e toglierlo a tutti quelli che rifiutano di andare a lavorare": a dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, sabato mattina a Città di Castello per sostenere la candidatura a sindaco di Roberto Marinelli.

Fra i temi trattati da Salvini durante il suo intervento, anche quello delle pensioni. "La nostra proposta - ha detto - è 41 anni di lavoro e dopo 41 anni di sacrifici andare in pensione non è un privilegio ma un diritto".

Ha inotre sottolineato che "è stata una bella settimana per la Lega e per gli italiani: dopo tutte le nostre insistenze - ha affermato - Draghi ha detto no a nuove tasse". (ANSA).