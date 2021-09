Ricoprire fasci littori Mercato coperto, presidio a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - "Chiediamo di rispettare la storia della nostra città e del nostro Paese e quindi di ricoprire i fasci littori riportati alla luce presso il Mercato coperto di Perugia, ripristinando in questo modo la situazione voluta dai nostri concittadini all'indomani della Liberazione". È l'appello della "Rete 10 dicembre e oltre", che raggruppa numerose realtà dell'associazionismo e del sindacato della città di Perugia e dell'Umbria, e che ha promosso il presidio che si terrà in piazza IV Novembre a Perugia. L'iniziativa è in programma martedì 28 settembre alle ore 18, alla vigilia della discussione a palazzo dei Priori proprio sulla questione dei fasci al Mercato coperto.

"I due fasci, di grandi dimensioni e collocati molto in alto nella struttura, quindi di forte impatto visivo, non sono stati coperti casualmente nel 1944 - osservano i promotori dell'iniziativa - e non capiamo perché le motivazioni alla base di quella scelta debbano essere oggi ignorate e calpestate, con il risultato di esporre in un luogo pubblico e fortemente simbolico, accanto allo stemma della città, l'effige del partito fascista, marchio di un regime che ha costretto l'Italia alla sua pagina più buia". (ANSA).