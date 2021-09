Norcia, torna il Consiglio comunale in presenza mercoledì 29

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - E' convocato mercoledì 29 settembre alle 9,30 nel Centro di commercializzazione in Via Solferino, il Consiglio comunale di Norcia che torna a svolgersi in presenza.

L'ultimo in presenza si è tenuto nel febbraio 2020, pochi giorni prima dell'inizio della pandemia.

Tra i punti all'ordine del giorno - riferisce una nota dell'ente - l'approvazione del Piano attuativo della frazione di San Pellegrino e l'approvazione delle modifiche allo Statuto societario della Vus.

Per seguire in diretta i lavori è possibile collegarsi al canale Youtube e alla pagina Facebook del Comune di Norcia. Diretta sulle frequenze di Mep Radio Organizzazione. (ANSA).