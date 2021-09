Tamponamento fra sette veicoli, morto un uomo

(ANSA) - PERUGIA, 24 SET - Un uomo di 69 anni è morto e una ragazza è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto sette vetture, lungo la strada statale 75 in direzione Foligno, nei pressi dell'uscita per Ospedalicchio.

La carreggiata è stata temporamente chiusa per permettere la rimozione dei veicoli e il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria.

Si è trattato - riferisce la polzia stradale intervenuta per i rilievi - di un tamponamento a catena. Sulle cause e le modalità dell'accaduto sono in corso accertamenti.

La giovane ferita è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

La ragazza ferita ha 20 anni ed è in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia.

Si tratta della figlia dell'uomo morto nell'incidente.

La ventenne è arrivata cosciente in ospedale ed ricoverata nel reparto Obi (Osservazione breve intensiva) del pronto soccorso. (ANSA).