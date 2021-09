Sei weekend di eventi per 9/a edizione Ameria Festival

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 24 SET - Sei weekend che spazieranno dalla prosa, alla danza, all'opera, fino alla musica in tutte le sue espressioni: la nona edizione dell'Ameria Festival è in programma fino al 5 novembre al Teatro sociale di Amelia. Il taglio del nastro della stagione è previsto venerdì 24 alle alle 20,30 con l'evento inaugurale che vedrà protagonista il genio di Beethoven per celebrare i 250 anni dalla nascita. In scena la celebre Sinfonia n. 5 opera 67 "Sinfonia del destino" suonata dalla Europa Musica Symphonic Orchestra diretta dal maestro Francesco Traversi.

A seguire, sabato sera, il Duo Baldo, composto dal violinista Brad Repp e il pianista Aldo Gentili, porterà in scena "CONdivertimentoCerto", uno spettacolo sui generis che unirà la performance musicale a quella comica. Anche Marisa Laurito calcherà il palco con una serata dedicata alla musica napoletana, poi in cartellone ci sarà una performance dell'Orchestra da Camera del Teatro sociale, un giovane complesso cameristico diretto dal maestro Angelo Bruzzese.

Tornerà Lino Patruno e il suo jazz show che riporta alle sonorità della swing renaissance, per arrivare alla serata dedicata a Dante, in occasione dei 700 anni dalla nascita, con "Ma misi me per l'alto mare aperto", performance in prosa di Michele Mirabella accompagnato dal Duo Mercadante. Non mancherà il gran galà operistico con il concerto dei finalisti del concorso lirico Ottavio Ziino e la messa in scena dello "Spirito Libero", commedia di Noel Coward, recitato dalla compagnia La Sorgente diretta dal regista Luigi di Majo. In cartellone anche la commedia musicale napoletana "Alla ricerca del giudice giusto" che condurrà alla messa in scena dello "Stabat Mater" di Giochino Rossini e alla scena finale del "Guglielmo Tell".

Chiuderà l'edizione 2021 di Ameria Festival Mirko Casadei e la sua orchestra per un tributo al papà, re del liscio, con "L'estate di Raoul". (ANSA).